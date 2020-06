AEX opent in het rood

Gepubliceerd op | Views: 885

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag in het rood geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen met verliezen. Beleggers namen weinig risico door de sterke stijging van het aantal wereldwijde coronabesmettingen in het afgelopen weekeinde en de zorgen over het economische herstel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 1 procent in de min op 561,91 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 750,11 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 1,3 procent.

Tie Kinetix zakte 2,8 procent op de lokale markt. Het softwarebedrijf heeft de verkoop van zijn bedrijfsonderdeel ‘Google-Ads-for-the-Channel’ en Demand Generation opnieuw uitgesteld. Het Amerikaanse Impartner zou de activiteiten eigenlijk in het tweede kwartaal overnemen voor 6 miljoen euro. Door de impact van het coronavirus op de financiering van de transactie verwachten de partijen de deal nu voor 21 augustus rond te hebben.