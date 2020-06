Frankrijk wil trein als alternatief voor lokale vluchten

Overheid gaat zich bemoeien waar ze geen verstand van hebben.Eerst gingen ze banken helpen, waar ze ook geen donder van af wisten hoe een bank opereert en wat de bedrijfsactiviteiten zijn. Vervolgens zitten wij nog steeds aan infuus om banken te redden.Overheid wil als een ondernemer meedoen, maar ze hebben geen kennis van zaken.Ze handelen op basis van paniek en korte termijn handeling. Treinverkeer zal het nooit redden tegen gemak van vliegen. Als wij demonstreren goed vinden en de acties op Malieveld normaal vinden, kunnen wij nu ook demonstreren tegen de overheid, dat ons vrijheid steeds ingeperkt wordt doordat wij niet meer mogen vliegen en bewegingsvrijheid wordt ontnomen, toch ?Alles tgv klimaatplan worden er regels veranderd en mag je demonstreren en zal overheid, met behulp van kinderen, ook nog reklame maken en de Media erop losgooien..Ben je tegen de stikstofkwestie, tegen windmolenpark dan wordt je door de ME tegengehouden en moet je als boer of kermis eigenaar gewoon je mond houden.Overheid moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten maar controleren wat er met onze gelden gebeurd die sinds 2008 zijn vrijgekomen.Tot op heden, inmiddels 12 jaar geleden, gaat het nog steeds slecht in Europe (gele hesjes).De corona komt precies op tijd want dan hoeft Brussel niet te verantwoorden waarom landen als Italie, Griekenland, Spanje,, nog steeds aan infuus liggen.Banken die gered zijn (ABN) lopen nog steeds met hun ziel onder hun armen en niet weten wat ze met 20 miljard elke maand moeten doen. Willen geen hypotheek verstrekken en ook geen bedrijfskredieten. Dan maar, gewoon maar bedrijfs obligaties opkopen/verkopen, wat moet je anders met 20 miljard doen.En gewoon verder obligaties opkopen. Geen ander beleid, gewoon domweg verder 12 jaar lang geld blijven drukken.Economen zijn verbaast waarom economie niet groeit. Wellicht een idee om geld te pompen in projecten en aan consument/bedrijven ??? ipv obligaties te kopen.1 grote gribus bij de overheid. Geld verdwijnt, vliegtuig verkeer verdwijnt, bouwen wordt gestopt en dan met stomheid geslagen constateren dat de economie niet groeit......