Vermiste miljarden bij Wirecard bestonden mogelijk niet

Wirecard doet een Aholdje. De laatste was in 2003 te koop voor 2,56 Euro na vergelijkbare miljarden fraude. Kijk waar het nu staat. Niet alles is een failliete friettent na schoon schip te hebben gemaakt.

Tja alleen Ahold had ook gewoon een goed lopend bedrijf met transparante producten/diensten.Wirecard is veel te dubieus hoe ze uberhaupt hun geld verdienen (vermoeden is dat witwassen nog meest rendabele business is binnen de hele toko). Dus die zijn gewoon snel klaar...