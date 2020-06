'Lager begin voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 2.497

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint maandag naar verwachting lager aan de nieuwe beursweek. Ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te openen na de winstbeurt op vrijdag. Beleggers lijken weinig risico te nemen door de sterke stijging van het aantal wereldwijde coronabesmettingen in het afgelopen weekeinde en de zorgen over het economische herstel.

Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 9 miljoen coronabesmettingen geregistreerd. Ruim 468.000 mensen bezweken aan het coronavirus. De zwaarst getroffen landen door de pandemie zijn de Verenigde Staten en Brazilië. De VS tellen meer dan 2,3 miljoen besmettingen en ruim 122.000 doden. Brazilië overschreed de 1 miljoen infecties, met meer dan 50.000 coronadoden. Ook in Duitsland verspreidde het virus zich afgelopen weekend sneller.

De Europese toeleveranciers van Apple zullen mogelijk bewegen op het nieuws dat de Amerikaanse iPhone-maker elf Apple Stores in de staten Florida, Arizona, North Carolina en South Carolina weer gaat sluiten vanwege een nieuwe golf aan coronabesmettingen. Apple had net vrijwel alle winkels in de VS weer geopend.

ArcelorMittal

Op het Damrak staat ArcelorMittal in het nieuws. De staalmaker overweegt volgens de Britse zakenkrant Financial Times een verkoop van een deel van zijn ijzerertsactiviteiten in Canada, waaronder een spoorlijn en een haven. De eventuele verkoop moet helpen de schuld van het staalconcern te verlagen.

Arcadis kondigde aan een grote deal te hebben gesloten met Gasunie. Het advies- en ingenieursbureau gaat bodem- en gronddiensten leveren aan het bedrijf. Daarvoor is een raamcontract getekend met een potentiële jaaromzet van enkele miljoenen euro's.

Koersen

Softwarebedrijf Tie Kinetix liet weten de verkoop van zijn bedrijfsonderdeel ‘Google-Ads-for-the-Channel’ en Demand Generation opnieuw te hebben uitgesteld. Het Amerikaanse Impartner zou de activiteiten eigenlijk in het tweede kwartaal overnemen voor 6 miljoen euro. Door de impact van het nieuwe coronavirus op de financiering van die deal werd de definitieve aankoop uitgesteld tot 21 juni. Maar ook die deadline is niet gehaald. De partijen verwachten de deal nu voor 21 augustus rond te hebben.

De Europese beurzen sloten vrijdag met winst. De AEX-index steeg 0,9 procent tot 567,83 punten en de MidKap won 0,5 procent tot 758,66 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 1,1 procent aan. Wall Street ging lager het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent lager op 25.870,37 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent en de techgraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent.

De euro noteerde onveranderd op 1,1190 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 39,48 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 42,05 dollar per vat.