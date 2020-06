Topoverleg bij modegroep FNG

Gepubliceerd op | Views: 598

MECHELEN (AFN/BELGA) - Bij modegroep FNG, het bedrijf achter ketens als Steps, Brantano en Miss Etam, vinden maandag verschillende ondernemingsraden plaats. De bijeenkomsten vinden plaats binnen het hele bedrijf, en specifiek om 09.00 uur ook bij schoenenketen Brantano, zo klinkt het.

Over de inhoud van de vergaderingen willen de sociale partners niets kwijt. Er wordt pas na afloop gecommuniceerd.

Onlangs werd duidelijk dat het winkelbedrijf door de coronacrisis in financieel zwaar weer is terechtgekomen, want FNG verzocht obligatiehouders om een uitstel van afbetalingen. Het bedrijf geeft in zijn jaarverslag, dat met vertraging werd gepubliceerd, aan nog altijd te werken aan een herschikking van de schulden. Het bedrijf sloot het jaar af met een nettoverlies van 292 miljoen euro, terwijl het bedrijf 734 miljoen euro schulden heeft.