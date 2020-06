'ArcelorMittal overweegt verkoop ijzerertsactiviteiten Canada'

Gepubliceerd op | Views: 676 | Onderwerpen: staal

LONDEN (AFN) - ArcelorMittal overweegt een verkoop van een deel van zijn ijzerertsactiviteiten in Canada, waaronder een spoorlijn en een haven. Dat meldde zakenkrant Financial Times op basis van bronnen. De eventuele verkoop moet helpen de schuld van het staalconcern te verlagen.

Het gaat om infrastructuur voor de ijzerertsmijn Mont-Wright in de Canadese provincie Quebec die goed is voor 24 miljoen ton ijzererts per jaar, waaronder dus een spoorlijn van 240 kilometer. Tot de mogelijke kopers van de infrabezittingen of een belang daarin zouden bijvoorbeeld Canadese pensioenfondsen kunnen behoren. ArcelorMittal gaf geen commentaar tegen Financial Times.

De infrastructuur voor Mont Wright is ondergebracht in een aparte onderneming met zevenhonderd werknemers. Bij het onderdeel rijden dertig locomotieven en 2900 wagons voor vervoer van ijzererts naar een terminal in de plaats Port-Cartier aan de Saint Lawrence-rivier.

ArcelorMittal verkocht in 2013 een belang van 15 procent in zijn Canadese ijzerertsactiviteiten voor 1,1 miljard dollar aan een consortium met onder meer het Zuid-Koreaanse staalbedrijf Posco en China Steel. Onder die deal viel ook de infrastructuur voor Mont-Wright.