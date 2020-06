Coronacrisis raakt investeringen

Gepubliceerd op | Views: 455

DEN HAAG (AFN) - In april was het volume van de investeringen in materiële vaste activa bijna 11 procent lager dan een jaar eerder. Dat is grootste daling na juni 2013, adus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De krimp is vooral toe te schrijven aan lagere investeringen in gebouwen, personenauto’s, vrachtwagens, opleggers en machines.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. April had dit jaar een werkdag minder dan april 2019. Volgens de zogeheten investeringsradar van het statistiekbureau zijn de condities voor de investeringen in juni ongunstiger dan in april.