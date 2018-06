Wall Street overwegend hoger

Gepubliceerd op | Views: 144

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag overwegend op winst, na de stevige verliezen een dag eerder. De olieprijzen zaten duidelijk in de lift na de productiedeal bij oliekartel OPEC. In het kielzog gingen oliefondsen mee omhoog. De zorgen over de wereldwijde handelsspanningen zwakten wat af.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,7 procent hoger op 24.621 punten. De brede S&P 500 klom 0,4 procent tot 2761 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor een fractie tot 7710 punten.

De OPEC en zijn bondgenoten hebben een akkoord bereikt over een verhoging van de olieproductie. De olielanden werden het eens over een verhoging van het productieplafond met 1 miljoen vaten. In de praktijk zal de verhoging echter meer in de richting van 600.000 vaten uitkomen, omdat sommige OPEC-landen helemaal niet in staat zijn extra te produceren.

Olie

Het nieuwe over de productiegroei stuwde de olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie werd 5 procent duurder op 68,82 dollar en voor Brentolie moest 2,5 procent meer worden betaald tot 74,87 dollar per vat. Oliemaatschappijen als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips stegen tot 4,5 procent en oliedienstverleners als Schlumberger, Halliburton en Transocean wonnen tot 7,7 procent.

De uitkomsten van de eerste fase van de stresstest, die werd opgelegd door de Federal Reserve, zetten de koersen van financiële fondsen in beweging. Volgens de Fed voldeden de banken aan de kapitaaleisen in het geval van een zware economische crisis. De banken lieten een wisselend beeld zien op de beurs. Goldman Sachs en Wells Fargo wonnen tot 0,3 procent. Bank of America, Citigroup en JPMorgan Chase speelden tot 0,5 procent kwijt.

Sprong omhoog

Softwarebedrijf Red Hat kelderde 12,3 procent na tegenvallende vooruitzichten. Technologiebedrijf BlackBerry zakte 7,4 procent, ondanks meevallende resultaten. De verkoper van tweedehands auto's CarMax meldde beter dan verwachte cijfers en sprong bijna 12 procent omhoog.

De euro was 1,1654 dollar waard, tegen 1,1637 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op vrijdag.