KLM had altijd op eigen benen moeten blijven staan. Hoezo herrie in de tent? Wie bepaalt nu eigenlijk wat?? En waarom is dat zo? Nederland verschiet gewoon al zijn kruit. Privatiseren de hele handel. Komt het prijspeil ten goede. Kijk maar naar alle nutsvoorzieningen. Sinds de staat niets meer te vertellen heeft gaan we er alleen maar op achteruit. Wie koopt bepaalt. Is nog nooit anders geweest. Hoezo heeft onze regering nog een vinger in de pap?? Froger it.