Oliefondsen stralen op positieve beurzen

Gepubliceerd op | Views: 376

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese aandelenbeurzen gingen vrijdag stevig omhoog. De oliegerelateerde bedrijven hadden de wind flink in de rug door de hogere olieprijzen na de productiedeal door oliekartel OPEC.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,4 procent hoger op 560,34 punten. De MidKap klom 1,5 procent tot 798,57 punten. Parijs en Londen kregen er tot 1,7 procent bij, Frankfurt deed het wat rustiger aan met een plus van 0,5 procent.

De OPEC en zijn bondgenoten hebben een akkoord bereikt over een productieverhoging van 1 miljoen vaten per dag. De verhoging gaat per juli in. Naar verwachting zal de daadwerkelijke verhoging minder fors zijn, omdat sommige landen niet in staat zijn om de productie op te voeren. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 3,8 procent tot 68,01 dollar. Brentolie steeg 2,1 procent in prijs en werd verhandeld voor 74,57 dollar per vat.

In de AEX was Shell koploper met een winst van 3,3 procent, terwijl in de MidKap bodemonderzoeker Fugro en oliedienstverlener SBM Offshore tot 5,1 procent stegen. In Parijs won Total 3,3 procent en in Londen klom BP 3,1 procent, net als Eni in Milaan.