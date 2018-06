Trump dreigt met heffingen op Europese auto's

@monkeytail,



Het zal niet lang meer duren, voordat Afrika een niet meer op te lossen probleem is voor Europa, Europa zou zijn gesubsidieerde landbouw handelsverdragen met Afrika maar veel beter helemaal open gooien en wel met onmiddellijke ingang, dus niet later als dit weekend.



Trump, heeft groot gelijk om zijn eigen USA handels en defensie belangen te beschermen, Europa en China zijn vele tientallen malen meer protectionistischer met hoge invoer-tarieven heffingen/regels, enzv., een gigantische domheid van Europa gezien de zeer sterk groeiende bevolking van Afrika. Dit gaat ons zeker nog zeer zwaar opbreken, begrijp werkelijk niet dat niemand dit schijnt te snappen, zeker onze egoistische arrogante politici niet ook in Den Haag.



De europese landbouw afschermen zoals Europa doet is gigantisch dom en getuigd van een zeer enge politieke wereld visie.



Just allways blame others, it is never my fault, that`s the EU from diktator Juncker.