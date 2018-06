Trump dreigt met heffingen op Europese auto's

Mensen praat toch niet zulke onzin, het "twin handelstekort" van de USA is reeds sinds 1975 gigantisch groot.

Dus laat de rest van de wereld zijn handels beschermings tarieven en subsidies eens onmiddelijk afschaffen, slechts dan kan men beginnen te praten over vrijhandel.



Ook Africa zit al jaren in het verdom hoekje door de europese landbouw subsidies, dus daardoor goedkope import uit europa en geen landbouw produktie in Afrika, gevolg geen werk, geen groei economie in Afrika en daardoor logischerwijze gigantische hoeveelheden economische vluchtelingen uit Africa.



Zonder energie en voedsel zal er nooit economische groei zijn in Afrika, onbegrijpelijk dat alle Europeanen zo gigantisch dom zijn en dit niet begrijpen en aanpakken.



Alle subsidies op landbouw producten creeren slechts meer en meer tientallen miljoenen en wellicht honderden miljoenen vluchtelingen uit Afrika.

Honger brengt de aller slechtse overlevings eigenschappen in mensen naar boven, dat zullen we in Europa nog meer aan de lijve gaan ondervinden.



Berg U voor wat komen gaat.

Stop tevens het klimaat bedrog en de klimaatterreur van Global Warming Activisten en geef Afrika goedkope en efficiente energie.



Superdom beleid van alle incompetente europese politici en arrogant dom en incompetent zijn ze, zeer zeker weten!