Wall Street opent met winst

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn vrijdag hoger geopend, na de duidelijke verliezen een dag eerder. De olieprijzen zaten in de lift na de productiedeal bij oliekartel OPEC. De zorgen over de wereldwijde handelsspanningen zwakten wat af.

De Dow-Jonesindex steeg 0,6 procent tot 24.605 punten. De brede S&P 500 klom 0,5 procent tot 2762 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,2 procent omhoog tot 7726 punten.

De OPEC en zijn bondgenoten hebben een akkoord bereikt over een verhoging van de olieproductie. De olielanden werden het eens over een verhoging van het productieplafond met 1 miljoen vaten. In de praktijk zal de verhoging echter meer in de richting van 600.000 vaten uitkomen, omdat sommige OPEC-landen helemaal niet in staat zijn extra te produceren.

Olie

De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 3 procent tot 67,52 dollar en Brentolie won 2,4 procent tot 74,78 dollar per vat. Oliemaatschappijen als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips stegen tot 4,5 procent en oliedienstverleners als Schlumberger, Halliburton en Transocean wonnen tot 8,2 procent.

Donderdag nabeurs werd gemeld dat de grootste banken van de Verenigde Staten zijn geslaagd voor de eerste fase van de stresstest die werd opgelegd door de Federal Reserve. Tot de 35 banken die werden onderzocht behoren grote namen als Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo en JPMorgan Chase, die tot 0,8 procent aan beurswaarde wonnen. Volgens de Fed voldeden de banken aan de kapitaaleisen in het geval van een zware economische crisis.

BlackBerry

Softwarebedrijf Red Hat kelderde 12,8 procent na tegenvallende vooruitzichten. Technologiebedrijf BlackBerry zakte 5 procent, ondanks meevallende resultaten. De verkoper van tweedehands auto's CarMax meldde beter dan verwachte cijfers en sprong 9 procent omhoog.