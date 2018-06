Positieve stemming op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 1.504 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen wonnen vrijdag terrein na de verliezen een dag eerder. Een toename van de bedrijvigheid in de eurozone ondersteunde het sentiment. Beleggers bleven verder letten op de internationale handelsperikelen en de bijeenkomst van oliekartel OPEC in Wenen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent hoger op 556,96 punten. De MidKap klom 1 procent tot 795,44 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er tot 0,7 procent bij.

De Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) vergadert over een verhoging van de olieproductie, waarbij naar verluidt wordt gesproken over een verhoging van 1 miljoen vaten per dag. Saudi-Arabië en niet-lid Rusland dringen aan op een productieverhoging, maar OPEC-lid Iran ligt dwars en zou een veto kunnen uitspreken bij de vergadering.

Signify

De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,2 procent tot 66,31 dollar. Brentolie steeg 1,3 procent in prijs en werd verhandeld voor 74,03 dollar per vat.

Koplopers onder de hoofdfondsen waren verlichtingsbedrijf Signify en ABN AMRO met winsten van 2,7 en 2,4 procent. Tankopslagbedrijf Vopak en digitaal beveiliger Gemalto waren de enige dalers met minnen van 0,3 en 0,1 procent.

Takeaway.com

ArcelorMittal won 0,3 procent. Moody's verhoogde de kredietwaardigheid van het staalconcern. Volgens de kredietbeoordelaar hangt de opwaardering samen met de hogere winstgevendheid en verbeterde kasstroom van ArcelorMittal. NN Group klom 0,8 procent. Woningfonds Vesteda neemt voor circa 1,5 miljard euro een portefeuille huurwoningen over van de verzekeraar.

In de MidKap was Takeaway.com in trek met een plus van ruim 3 procent. De maaltijdbestelsite heeft de Zwitserse activiteiten van branchegenoot Delivery Hero gekocht. Takeaway.com is al actief op de Zwitserse markt en heeft daar naar eigen zeggen een top-3 positie. Beursintermediair Flow Traders was de enige daler met een verlies van 0,3 procent.

Airbus

In Parijs steeg Airbus 1,6 procent. De Europese vliegtuigbouwer dreigt Groot-Brittannië te verlaten als dat land zonder handelsakkoord toch uit de Europese Unie stapt. Bij Airbus werken in Groot-Brittannië 14.000 mensen en de activiteiten van de onderneming zijn goed voor naar schatting 110.000 andere banen.

De euro was 1,1664 dollar waard, tegen 1,1604 dollar op donderdag.