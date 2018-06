Goedkeuring deal Unilever in Zuid-Afrika

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: Afrika, Zuid-Afrika

JOHANNESBURG (AFN) - De Zuid-Afrikaanse autoriteiten hebben goedkeuring gegeven aan de verkoop van het Zuid-Afrikaanse deel van de spreads-portfolio van Unilever aan investeringsmaatschappij Remgro. Unilever kondigde de verkoop in september vorig jaar aan.

In ruil daarvoor krijgt Unilever het belang van 25,75 procent van Remgro in Unilever South Africa Holdings en een bedrag van 4,9 miljard Zuid-Afrikaanse rand. Daardoor vangt Unilever in totaal omgerekend zo'n 753 miljoen euro voor de bedrijfstak. Er is met de autoriteiten wel afgesproken dat er geen banen verloren mogen gaan als gevolg van de transactie. De deal moet per 2 juli afgerond worden.

Remgro verkreeg het belang in de Zuid-Afrikaanse tak van Unilever in 2007 na een fusie. Het bedrijf van miljardair Johann Rupert denkt echter meer geld te kunnen verdienen met een volledig eigenaarschap van de merken uit het spreads-portfolio als Flora, Rama en Stork, dan als aandeelhouder van een deel van de lokale tak van Unilever.