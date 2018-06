Sligro bouwt distributiecentrum in Deventer

Gepubliceerd op | Views: 312

VEGHEL (AFN) - Groothandelsbedrijf Sligro gaat een nieuw distributiecentrum bouwen in Deventer. Het bedrijf kocht daartoe een kavel van ruim 4,8 hectare. Het nieuwe centrum moet het Sligro-distributiecentrum in Enschede en het Heineken-distributiecentrum in Deventer vervangen. Er komen 200 tot 250 mensen te werken.

De bouw van het distributiecentrum begint naar verwachting volgend jaar.