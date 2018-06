GM niet bang voor importheffingen Trump

Gepubliceerd op | Views: 663 | Onderwerpen: Donald Trump

DETROIT (AFN) - Automaker General Motors (GM) trekt zich weinig aan van de felle kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump op bedrijven die hun productie laten uitvoeren in het buitenland. Het concern laat zijn nieuwe model voor Chevrolet, de Blazer, in elkaar zetten in een fabriek in Mexico. Het grootste deel van de in dat land gemaakte auto's zijn bestemd voor de Amerikaanse markt.

Trump haalt geregeld uit naar autofabrikanten als GM die hun auto's over de grens laten maken, omdat dit Amerikaanse arbeiders banen zou kosten. Hij zint daarom op importheffingen op auto's van 25 procent.

Die heffingen kunnen duur uitvallen voor GM. Volgens marktonderzoeker LMC Automotive importeert het concern alleen dit jaar al 780.000 Chevrolets uit het buitenland.