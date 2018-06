'Tesla sluit deel Solar City'

De scheuren in het luchtkasteel beginnen nu steeds meer zichtbaar te worden.

Nog even en dan zijn de scheuren zo groot dat de lucht er uit ontsnapt....

Hoe lang kan Musk het nog bijhouden met bij pompen van lucht? Op een gegeven moment wordt zijn twitter account meer een spam account. Hoeveel "news" kan je de wereld inslingeren om de koers op te kloppen.

Hij lijkt steeds meer op aangeschoten wild/een kat in het nauw...

Ik hoop echt dat Tesla dit overleefd. Ze hebben een prachtig product.

Maar de lucht moet er echt uit. Nu maar hopen dat het niet klapt, maar dat de lucht er geleidelijk uit loopt.