'Tesla sluit deel Solar City'

PALO ALTO (AFN) - De aangekondigde reorganisatie bij Tesla treft het ingelijfde zonnepanelenbedrijf Solar City flink. Het door twee neven van Tesla-topman Elon Musk opgerichte Solar City werd twee jaar geleden door Tesla opgeslokt in een omstreden deal voor 2,6 miljard dollar.

Hoeveel mensen er precies bij het bedrijfsonderdeel vertrekken is onduidelijk, maar volgens uitgelekte documenten sluiten zeker dertien van de ongeveer zestig installatiebedrijven van Solar City de deuren. Ook eindigt een samenwerking van Solar City met het grote doe-het-zelfconcern Home Depot, die naar verluidt goed was voor een helft van de omzet.

Tesla kondigde vorige week aan 9 procent van zijn personeelsbestand te schrappen. Die ingreep is nodig om de maker van elektrische auto's, accu's en zonnepanelen eindelijk winstgevend te kunnen maken. Tesla heeft in bijna vijftien jaar nog nooit een jaar met winst afgesloten. Bij Tesla staat nu alles in het teken van het behalen van zijn productiedoelstellingen voor de Model 3, de massaproductieauto die Tesla tot bij het grote publiek moet krijgen.

Veel investeerders zijn kritisch over de grote smak geld die Tesla erdoorheen jaagt voor zijn groei en denken dat het bedrijf daar door ten onder kan gaan. Musk noemde de overname van Solar City, waar hij toen al een belang in had, een ,,no-brainer" vanwege de link tussen elektrisch rijden en technologie voor het opladen van batterijen. Sommige beleggers zagen het echter als een redding van het bedrijf ten koste van aandeelhouders van Tesla.