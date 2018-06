MKB Nedsense neemt belangen Value8 over

Gepubliceerd op | Views: 436 | Onderwerpen: Peter Paul de Vries

BUSSUM (AFN) - MKB Nedsense verwacht in het derde kwartaal de belangen van Value8 in Keesmakers en Warmako over te nemen. Dat bleek vrijdag uit een handelsbericht van de investeringsmaatschappij.

Value8 heeft een belang van 43 procent in Keesmakers en 30 procent in Warmako. Eind december vorig jaar nam MKB Nedsense een drietal bedrijven over, AquaServa/Biobeheer, Axess Get-Up en GNS Brinkman.

In de eerste vier maanden van het huidige jaar blijkt dat de omzet van AquaServa/Biobeheer is toegenomen en dat de winstgevendheid is verbeterd. Daarbij worden stappen gezet om de samenwerking tussen de bedrijven te intensiveren en de bedrijfsprocessen verder te automatiseren. Ook de orderintake ontwikkelt zich positief.

Bij GNS Brinkman is sprake van een hogere omzet en een beter resultaat. Bij Axess/Get-Up was sprake van een aarzelende start van het jaar. In de loop van het tweede kwartaal is de orderintake aangetrokken.