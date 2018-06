DSM rondt aandeleninkoop af

Gepubliceerd op | Views: 317

HEERLEN (AFN) - DSM heeft zijn aandeleninkoop, bedoeld om optieregelingen voor het personeel en het stockdividend af te dekken, afgerond. Dat maakte het speciaalchemiebedrijf bekend.

DSM kondigde in maart aan dat het bij elkaar 1,6 miljoen aandelen in wilde kopen. Met de aankoop van 324.894 aandelen in de afgelopen week, voor gemiddeld 88,18 euro per stuk, is dat programma voltooid.