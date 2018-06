Takeaway koopt Zwitserse tak Delivery Hero

Gepubliceerd op | Views: 543 | Onderwerpen: Zwitserland

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbestelsite Takeaway.com heeft de Zwitserse activiteiten van branchegenoot Delivery Hero gekocht. Dat meldt het Duitse Delivery Hero. Financiële details van de verkoop geeft dat bedrijf niet.

Takeaway.com is al actief op de Zwitserse markt en heeft daar naar eigen zeggen een top-3 positie. Met de Zwitserse activiteiten van Delivery Hero, die onder de merknaam Foodarena opereren, verstevigt het Nederlandse bedrijf zijn positie in het Alpenland. Volgens operationeel directeur Jörg Gerbig biedt de Zwitserse markt nog mogelijkheden om verder te groeien.

Voor maaltijdbestelsites is schaalgrootte erg belangrijk. Daarom is bedrijven in de branche er veel aan gelegen om de grootste speler op de markt te worden. Eerder verkocht Takeaway.com om die reden bijvoorbeeld zijn activiteiten in Groot-Brittannië.