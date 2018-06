Ja die oliebedrijven beginnen nu al de terugslag te merken omdat auto's niet allen meer op benzine of diesel rijden Ook de plastiek die nu een heikel punt is gevormd omdat de mens,,,, en vooral het dier verstikt,,, in de door mens geproduceerde eigen afval van dit van oliehoudend product gemaakt is,,,, en de zee er vol van ligt door de vervuilende mens.....

Hierdoor wordt het tijd om van de olie afscheid te nemen in zeer hoge mate... Olieboeren gaan de productie opvoeren omdat als de olieprijs weer oploopt dat te onderdrukken,,,, en omdat de automobilist steeds vaker overstap op andere milieuvriendelijke brandstof.... de producenten van plastiek rotzooi maken hun product toch goedkoper door de dalende olie prijs..... en om de verwerker te misleiden dat die toch kiest voor de olie smurrie!!!!!