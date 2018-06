Gepubliceerd op | Views: 1.739

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt vrijdag iets hoger te beginnen. De andere Europese beurzen zullen naar verwachting eveneens met kleine winsten openen. Beleggers letten vooral op de internationale handelsperikelen en de bijeenkomst van oliekartel OPEC in Wenen.

De Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) vergadert over een verhoging van de olieproductie, waarbij naar verluidt wordt gesproken over een verhoging van 1 miljoen vaten per dag. Saudi-Arabië en niet-lid Rusland dringen aan op een productieverhoging, maar OPEC-lid Iran ligt dwars en zou een veto kunnen uitspreken bij de vergadering.

Aan het overnamefront werd bekendgemaakt dat Delivery Hero zijn Zwitserse activiteiten verkoopt aan maaltijdbezorger Takeaway. Een overnamesom werd niet vermeld. Woningfonds Vesteda neemt voor circa 1,5 miljard euro een portefeuille huurwoningen over van verzekeraar NN Groep. Het gaat om ruim 6700 huizen in onder meer Amsterdam, Amstelveen en Utrecht.

Statiegeld

De in Nederland gevestigde maker van statiegeldsystemen Envipco kondigde aan een beursbeursnotering te krijgen in Amsterdam. Het bedrijf heeft al twintig jaar een notering in Brussel, maar zet ook de stap naar het Damrak om de zichtbaarheid van de onderneming en de aandelen te vergroten. Envipco geeft geen nieuwe aandelen uit. De notering in Amsterdam gaat volgende week woensdag in.

De Europese beurzen sloten donderdag met verlies. De AEX-index zakte 0,4 procent tot 552,60 punten en de MidKap daalde 1 procent tot 787,19 punten. De markten in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,4 procent.

Euro

Ook Wall Street deed een stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent lager op 24.461,70 punten en leed daarmee de achtste verliesbeurt op rij. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,9 procent tot 7712,95 punten.

De euro was 1,1629 dollar waard, tegen 1,1604 dollar op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,1 procent tot 66,29 dollar. Brentolie steeg ook 1,1 procent in prijs en werd verhandeld voor 73,87 dollar per vat.