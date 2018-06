Gepubliceerd op | Views: 1.363 | Onderwerpen: Iran, OPEC

WENEN (AFN/BLOOMBERG) - Vertegenwoordigers van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten hebben een voorlopig akkoord bereikt over een verhoging van de olieproductie. Of het ook tot een daadwerkelijk akkoord komt is nog de vraag na een verhitte nachtelijke bijeenkomst, waarin de olieminister van OPEC-lid Iran tussentijds wegliep.

De olieministers werden het eens over een verhoging van het productieplafond met 1 miljoen vaten. In de praktijk zal de verhoging, als die er komt, echter meer in de richting van 600.000 vaten uitkomen, omdat sommige OPEC-landen helemaal niet in staat zijn extra te produceren.

Officieus leider van de OPEC Saudi-Arabië en Rusland, dat geen lid is maar wel samen optrekt met de olieproducerende landen, dringen aan op de productieverhoging. De beoogde vermindering van het olieoverschot is volgens hen bereikt en de olieprijzen zijn ook weer wat hoger. Iran ziet echter geen redenen tussentijds te tornen aan het productieplafond dat nog tot het einde van dit jaar is vastgelegd.

OPEC+

In aanloop naar de officiële bijeenkomst van de OPEC in Wenen op vrijdag vond al de hele week vooroverleg plaats tussen vertegenwoordigers van lidstaten. De verwachtingen over een akkoord slingeren al net zo lang alle kanten op, met de olieprijzen in hun kielzog. Iran leek even toch bereid te praten over een verhoging, maar liep uiteindelijk weg uit het overleg.

Iran heeft net als alle landen vetorecht over een akkoord, maar het is niet ongebruikelijk voor de OPEC om een verbond te sluiten om dwarsliggende landen te passeren. Als er vrijdag een akkoord komt, moet dat zaterdag nog met de gelegenheidsbondgenoten waaronder Rusland, de zogenoemde OPEC+, worden besproken.

Saudi-Arabië staat onder druk van president van de Verenigde Staten Donald Trump om de productie op te schroeven. De VS is geen lid van de OPEC, maar profiteerde wel van de door de productiebeperking opgekrikte olieprijzen door zelf meer olie op te pompen. Trump is er in aanloop naar de verkiezingen voor het Congres in eigen land echter veel aan gelegen om de brandstofprijzen aan de pomp omlaag te krijgen.