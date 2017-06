Betalen met ring mogelijk bij ABN AMRO

Gepubliceerd op | Views: 416 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO is bezig met een test waarbij betaald kan worden met een ring in plaats van met een pinpas. ABN is de eerste bank ter wereld die het mogelijk maakt om een betaling te doen met een zogenoemde 'wearable'.

Op dit moment doet een selecte groep gebruikers een test met de speciale ringen, gemaakt door het Britse bedrijf Kerv. In de ring zit een NFC-chip, die ook gebruikt wordt in pinpassen. Door de ring bij een betaalautomaat te houden, wordt een betaling gedaan. Dat kan bij bijna 40 miljoen contactloze betaalautomaten wereldwijd.

ABN wil samen met de eerste gebruikers zien hoe deze betaalmogelijkheid aanslaat. Na deze pilotfase streeft ABN er naar om eind dit jaar deze manier van betalen ook voor klanten beschikbaar te maken.