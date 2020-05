Deutsche Bank vraagt topmanagers maandsalaris in te leveren

Eindelijk komen de extreme bonusgraaiers en grootverdieners in het voetlicht. Covid-19 lockdown heeft duidelijk gemaakt welke beroepen van werkelijk belang zijn n.l. de minimum slaven ; politie, gezondheidzorg, chauffeurs, vakkenvullers, cassieres, vuilnis ophalers, etc. etc. De bonusgraaiers zijn aandachttrekkers en doorgaans verbaal vaardig en zodoende zichzelf dicht bij het geld hebben gepraat. Het zijn afbrekers ipv waardetoevoegers voor de economie en maatschappij. Eigenlijk hebben de grootverdieners/bonusgraaiers een voorbeeldfunctie, maar dat werkt averrechts. Waarom zou ik een lege ballpen inleveren voor een nieuwe etc etc terwijl het management de toko leeg steelt. Waarom zou een BOA ongewapend uitvoeren wat een grootverdiener bepaald en zich laten mishandelen omdat hij geen busje pepperspray of wapenstokje heeft gekregen. De gehele maatschappij is totaal en op alle fronten ernstig fout ingericht. En tja, zalig zijn de bezitters en kostenposten zoals loondienstmanagers met een goed vangnet.