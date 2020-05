Europese beurzen gemengd het weekend in

Gepubliceerd op | Views: 580 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam heeft bij het sluiten van de beurzen vrijdag een winst behaald, terwijl de middelgrote fondsen nipt op verlies stonden. Ook elders in Europa was het beeld gemengd. Beleggers verwerken de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China, nu die laatste grootmacht zijn grip op Hongkong wil vergroten.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,3 procent hoger op 524,38. De MidKap verloor een fractie tot 694,64 punten. De beurzen in Parijs en Londen verloren tot 0,4 procent. Frankfurt won 0,1 procent.

De beurs in Milaan stak er in Europa bovenuit met een winst van 1,3 procent. Banken leidden in Italië de dans, nu een succesvolle mega-uitgifte van Italiaanse staatsobligaties het schuldpapier op hun balans meer aanzien geeft.

Nationale veiligheid

De Chinese premier Li Keqiang liet tijdens het Nationale Volkscongres weten nieuwe wetten te gaan instellen om de "nationale veiligheid" in Hongkong en Macau te waarborgen. Het Witte Huis scherp kwam met een scherpe veroordeling. De Britse verzekeraar Prudential en de banken HSBC en Standard Chartered, die veel zaken doen in Hongkong, verloren in Londen respectievelijk 9,3 procent, 5 procent en 2,4 procent.

China liet ook zijn officiële groeidoel voor de economie los, wat erop wijst dat de impact van de coronapandemie op de Aziatische grootmacht hevig is. In de AEX bungelde techinvesteerder Prosus onderaan met een verlies van 3,4 procent. Het bedrijf heeft een groot belang in de Chinese internetgigant Tencent.

Altice Europe

In de MidKap stond Altice Europe bovenaan met een winst van 3,4 procent na een adviesverhoging van HSBC. Het Franse kabel- en telecombedrijf kelderde een dag eerder al bijna 14 procent na tegenvallende kwartaalcijfers.

Burberry steeg 3,3 procent in Londen dankzij meevallende resultaten. Het Britse modehuis schrapt daarnaast het dividend om zijn kaspositie te versterken. In Parijs verloor Renault 2,9 procent, na waarschuwingen van de Franse minister Bruno Le Maire dat het autoconcern zou kunnen omvallen.

De euro was 1,0897 dollar waard tegen 1,0954 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,4 procent minder op 32,76 dollar. Brentolie werd 3,7 procent goedkoper op 34,71 dollar.