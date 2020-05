Staalproductie in april 13 procent lager

Gepubliceerd op | Views: 26

BRUSSEL (AFN) - Wereldwijd werd in april 13 procent minder staal geproduceerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Door de coronapandemie liggen grote delen van de industrie nog stil, met gevolgen voor de vraag naar staal.

Naar schatting bedroeg de wereldwijde productie in april 137,1 miljoen ton, meldt de World Steel Association. Door de pandemie zijn die cijfers met meer onzekerheid omgeven dan normaal, waarschuwt de organisatie. Ze kunnen daarom nog worden bijgesteld.

In India stortte de staalproductie in, met een daling van 65,2 procent tot 3,1 miljoen ton. Ook in de Europese Unie, de Verenigde Staten, Brazilië en Turkije werd er fors minder staal geproduceerd. Hier zorgde de pandemie voor een geschatte productiekrimp tussen de 22 en 39 procent. In China steeg de productie een fractie tot 85 miljoen ton.