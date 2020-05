Europese beurzen zoeken naar richting

Gepubliceerd op | Views: 494 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zochten gedurende de middaghandel naar richting. De AEX stond nipt in het groen, terwijl de belangrijkste graadmeters elders in Europa een wisselend beeld lieten zien. Beleggers verwerken de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China, nu die laatste grootmacht zijn grip op Hongkong wil vergroten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde omstreeks 15.55 uur 0,2 procent hoger op 523,96 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 692,38 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,4 procent. Londen zakte 0,8 procent na een forse daling van de Britse winkelverkopen in april.

De Chinese premier Li Keqiang liet tijdens het Nationale Volkscongres weten nieuwe wetten te gaan instellen om de "nationale veiligheid" in Hongkong en Macau te waarborgen. Het Witte Huis reageerde verbolgen en noemde de nieuwe wetgeving "rampzalig".

Prudential

De Britse verzekeraar Prudential en de banken HSBC en Standard Chartered, die veel zaken doen in Hongkong, verloren in Londen respectievelijk 8,9 procent, 4 procent en 2,5 procent.

China liet ook zijn officiële groeidoel voor de economie los, wat erop wijst dat de impact van de coronapandemie op de Aziatische grootmacht groot is. In de AEX bungelde techinvesteerder Prosus onderaan met een verlies van 4 procent. Het bedrijf heeft een groot belang in de Chinese internetgigant Tencent.

Altice Europe

In de MidKap steeg Altice Europe 2,2 procent na een adviesverhoging van HSBC. Het Franse kabel- en telecombedrijf kelderde een dag eerder al bijna 14 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. Postbedrijf PostNL stond bovenaan met een plus van 2,8 procent.

Burberry steeg 3,8 procent in Londen dankzij meevallende resultaten. Het Britse modehuis schrapt daarnaast het dividend om zijn kaspositie te versterken. In Parijs verloor Renault 1,6 procent. Nissan, de Japanse partner van de Franse automaker, wil naar verluidt wereldwijd 20.000 banen schrappen vanwege de coronacrisis.

De euro was 1,0894 dollar waard tegen 1,0954 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,5 procent minder op 32,7 dollar. Brentolie werd 3,8 procent goedkoper op 34,68 dollar.