'Wall Street lager door spanningen China en VS'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan vrijdag naar verwachting lager openen, vanwege de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China na de aankondiging door Peking van een nieuwe omstreden veiligheidswet voor Hongkong. Verder blijven beleggers op Wall Street de ontwikkelingen rond het coronavirus volgen en worden nog wat bedrijfsresultaten verwerkt.

Premier Li Keqiang liet tijdens het Nationale Volkscongres weten nieuwe wetten te gaan instellen om de "nationale veiligheid" in Hongkong en Macau te waarborgen. Peking wil met de wet vooral meer grip krijgen op de anti-Chinese en pro-democratische protesten in Hongkong. President Donald Trump waarschuwde dat de VS "sterk zullen reageren" als China de wet invoert.

Technologieconcern IBM kan op belangstelling rekenen. Het bedrijf zou bezig zijn duizenden banen te schrappen tegen de crisis, vooral in Noord-Amerika.

Hertz

Overleg tussen autoverhuurder Hertz en zijn schuldeisers over uitstel van betaling is vastgelopen, aldus persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Later vrijdag verloopt een deadline. Hertz kwam in de problemen toen zowel zakenreizen als vakanties niet meer doorgingen vanwege de coronamaatregelen die veel landen troffen. Daardoor werden er nauwelijks meer auto's verhuurd.

Aan het kwartaalcijferfront opende tractorbouwer Deere de boeken. De resultaten gingen duidelijk omlaag door de coronacrisis en Deere verwacht dat de winst dit boekjaar veel lager zal uitvallen. Deere zegt dat er flink in de uitgaven en investeringen wordt gesneden om de impact van de virusuitbraak het hoofd te bieden.

Nvidia

De maker van chips en grafische kaarten Nvidia kwam eveneens met cijfers. Die lagen juist veel hoger dan een jaar eerder. Nvidia profiteerde van de grote vraag naar producten voor datacenters, nu door lockdowns bedrijven steeds afhankelijker van cloudtoepassingen zijn.

De in New York genoteerde Chinese internetgigant en webwinkel Alibaba is in het afgelopen langzamer gegroeid dan in eerdere periodes. Coronamaatregelen zorgden wel voor meer omzet bij de clouddiensten van het techbedrijf omdat meer mensen thuis moesten werken.

HPE

Hewlett Packard Enterprise (HPE) gaat na teleurstellende resultaten in het afgelopen kwartaal fors in de kosten snijden. Voorbeurs staat HPE fors in het rood. Andere bedrijven met kwartaalcijfers waren bijvoorbeeld de maker van netwerkapparatuur Palo Alto Networks en sportwinkelketen Foot Locker.

Op macro-economisch gebied is er geen nieuws te melden.

De Dow-Jonesindex eindigde donderdag 0,4 procent lager op 24.474,12 punten. De brede S&P 500 ging 0,8 procent omlaag naar 2948,51 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 1 procent tot 9284,88 punten.