Opnieuw verliezen op Europese beurzen

AEX vola amper nog in de plus en de AEX zelf heeft bijna het hele verlies ingelopen. Alles wordt, zoals al maanden lang inmiddels met slechte cijfers en slecht nieuws, genegeerd en geaccepteerd. Helaas vrees ik ook voor Hong Kong dat het zo zal gaan. Even wat poeha en ophef vanuit de internationale gemeenschap en daarna laat men China er ongeschonden mee weg komen en raakt e.e.a. in de vergetelheid en zijn ze in Hong Kong de dupe en veel vrijheid kwijt. Al die mensen die onschuldig in Turkije zijn gearresteerd na die (zogenaamde) coup, waarvan vele hun baan kwijt zijn, hun leven, hun familie, vaak nog steeds opgesloten zitten; je hoort er niks meer over, maar voor die mensen komt het niet meer goed. Zal met Hong Kong ook wel zo gaan.