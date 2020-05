Coronacrisis zorgt voor forse klap bij beleggingsfondsen

quote: Jopie1962 schreef op 22 mei 2020 11:51:

Bij Robeco laten ze de fondsen gewoon op hun beloop. Ondanks alle expertise, en contacten met deskundigen, ging men niet cash bij de opkomst en uitbraak van Corona. Als klant kijk je dus tegen vette minnen aan.



Ik heb wat geld staan bij Robeco en in eigen beheer. Mijn eigen beheerde porto staat inmiddels weer in de plus, die bij Robeco staat nog vet rood.



Les: doe het maar gewoon zélf. Die 'deskundige' lui kunnen het ook niet (en daarom zijn ze ook in loondienst in plaats van voor eigen gewin beleggen).

Koersen zijn onvoorspelbaar; dat je het toevallig beter doet dan Robeco zelf is een momentopname.Zegt niks over je prestatie of die van hen op langere termijn.Je mening over werknemers in loonlijst is natuurlijk onzin; ieder kan geen werkgever worden.Enkel zzpers in supermarket of bij de Overheid.?