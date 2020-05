'Wat vragen rond positief onderzoek Galapagos'

Het lijkt mij dat het met de vragen wel meevalt. De koersreactie van enkele dagen terug kwam direct na het bericht van Galapagos dat haar onderzoek (in fase 2) naar de toepassing van haar belangrijkste medicijn filgotinib bij patienten met de darmziekte colitus ulcerosa (c.u.) bij een dosis van 200mg binnen enkele weken positieve resultaten opleverde; bij de toepassing van 100mg duurde een positieve reactie wel een jaar.



Een analyse:

1. het ging in dit onderzoek niet om toepassing van het middel voor reumatische aandoeningen; dit onderzoek bevindt zich in de laatste fase 3 en betreft ook de primaire toepassing waarvoor Galapagos het middel ontwikkelde; voorts is -als ik goed geinformeerd ben- de potentiele markt hier het grootst; m.b,.t., deze toepassing is ook Abbvie bezig met een concurrent middel hetgeen al zeer geruime tijd bekend is en geen of nauwelijks invloed zal hebben gehad op de koersreactie van enkele dagen terug

2. de recente onderzoeksresultaten (in verband met c.u.) zijn zowel positief (bij toepassing van 200mg) als twijfelachtig (bij 100mg); geen probleem zou men zeggen en dat lijkt ook zo; maar wel lijken twee opmerkingen van belang: a. de toepassing van 200mg zou tot hogere kosten voor en ook tot grotere bijwerkingen bij de patient kunnen leiden en b. (gegeven voorgaande) een slechtere concurentiepositie t.o.v. middelen van andere farmaceuten; zeker is dit echter niet en het is gegeven de positieve resultaten bij 200mg nog maar de vraag of een en ander tot een heel veel kleinere omzet voor Galapagos zou kunnen leiden dan eerder geprojecteerd

Elje



PS: nadere informatie op: finance.yahoo.com ingeven: galapagos