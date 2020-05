Coronavirus treft Burberry, maar minder hard dan gedacht

Gepubliceerd op | Views: 579

LONDEN (AFN) - Het Britse modehuis Burberry heeft in zijn gebroken boekjaar, dat eind maart eindigde, de omzet en winst zien dalen als gevolg van de coronacrisis. Wel daalden de vergelijkbare winkelverkopen minder hard dan verwacht. In de eerste drie maanden van dit jaar gaven klanten namelijk wel minder uit bij Burberry, maar het bedrijf en analisten hadden op een grotere neergang gerekend.

Daarbij komt dat de zaken voor Burberry tot de pandemie boven verwachting gingen. De kleding van de nieuwe ontwerper Riccardo Tisci werd positief ontvangen en daardoor liep de omzet tot eind vorig jaar voor op de eerder uitgesproken prognose, tot corona roet in het eten gooide. Eind maart waren ongeveer 60 procent van de winkels van het modemerk dicht.

De omzet van Burberry kwam uit op 2,6 miljard pond, omgerekend ongeveer 2,9 miljard euro. Op vergelijkbare basis, waarbij gekeken wordt naar winkels die een jaar eerder ook al open waren, betekende dat een daling van 3 procent. In de maanden januari tot en met maart vielen de vergelijkbare winkelverkopen 27 procent lager uit. De operationele winst daalde met meer dan de helft naar 189 miljoen pond van 437 miljoen pond een jaar eerder.

Slotdividend

Om geld binnen het bedrijf te houden, schrapt Burberry het slotdividend. Ook versnelt het bedrijf een programma voor kostenbesparingen.

In het lopende kwartaal blijven veel winkels van Burberry dicht. Wel ziet de maker van regenjassen en kleding met het kenmerkende ruitpatroon tekenen van herstel in Azië. In China en Zuid-Korea neemt de omzet sinds april weer toe en ligt zelfs voor op hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Voor heel het gebroken boekjaar 2021 geeft Burberry door alle onzekerheden rond het coronavirus geen prognose.