'Autoconcern Nissan wil 20.000 banen schrappen om crisis'

Was toch wel gebeurt alleen is de corona een mooi smoesje om het te rechtvaardigen naar de bonden en werknemers. Nissan en veel andere automakers hebben verouderde techniek en zullen links en rechts ingehaald worden door de nieuwe tesla,s van deze wereld. Waar Japan altijd voorop liep in de techniek is het stiel blijven staan dit komt door een relatief oude bevolking.