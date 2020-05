Britse winkelverkopen kelderen in recordtempo door crisis

Gepubliceerd op | Views: 1.213 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse detailhandelsverkopen zijn in april in recordtempo gedaald vanwege de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus. Volgens cijfers van het Britse nationale statistiekbureau kelderden de verkopen met ruim 18 procent ten opzichte van maart toen ook al een daling was te zien.

Het is de sterkste krimp sinds het begin van de metingen in 1988. Door de beperkende maatregelen waren veel winkels dicht en bleven mensen massaal thuis. De daling van de winkelverkopen in Groot-Brittannië was sterker dan economen hadden verwacht. Inmiddels worden de beperkende maatregelen in Groot-Brittannië weer versoepeld.

Verder kwam marktonderzoeker GfK met nieuwe cijfers over het Britse consumentenvertrouwen. Het vertrouwen in de economie onder Britten blijft zeer laag, bijvoorbeeld door zorgen over de sterk stijgende werkloosheid door de crisis.

Daarnaast werd bekend dat het begrotingstekort van de Britse overheid in april is gestegen naar meer dan 61 miljard pond, omgerekend circa 69 miljard euro. Dat komt onder meer door uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen en regelingen voor bedrijven om werknemers op betaald verlof te sturen. Het tekort ligt daarmee bijna drie keer hoger dan de piek tijdens de financiële crisis. Om het tekort te financieren geeft de Britse overheid staatsleningen uit.