'Openingsverlies voor Amsterdamse beurs'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal vrijdag waarschijnlijk met verlies openen. Ook elders in Europa lijken de beurzen lager te beginnen na de verliesbeurt een dag eerder. De toenemende spanningen tussen de twee economische grootmachten de Verenigde Staten en China zorgen voor terughoudendheid bij beleggers.

De Chinese premier Li Keqiang liet tijdens het Nationale Volkscongres weten geen doelstelling te geven voor de economische groei dit jaar vanwege de onzekerheid veroorzaakt door de coronapandemie. De economie van het land stevent in 2020 af op de laagste groei in 30 jaar.

Premier Li kondigde tevens aan nieuwe wetten te gaan instellen om de "nationale veiligheid" in Hongkong en Macau te waarborgen. Hongkong en Macau hebben meer vrijheden dan de rest van China. Peking wil met de wet vooral meer grip krijgen op de anti-Chinese en pro-democratische protesten in Hongkong. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde dat de Verenigde Staten "sterk zullen reageren" als China de wet invoert.

Onderuit

De beurs in Hongkong ging vrijdag hard onderuit. De Hang Seng-index noteerde tussentijds ruim 5 procent lager. Volgens oppositieleden in Hongkong vormt de nieuwe Chinese wet een bedreiging voor het grondwettelijk principe van één land, twee systemen. Ook de andere Aziatische beurzen gingen omlaag. De Nikkei in Tokio ging 0,8 procent lager het weekeinde in en de beursgraadmeter in Shanghai verloor 1,9 procent.

Op het Damrak zal het aandeel Altice Europe mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van HSBC schroefden hun aanbeveling voor het Franse kabel- en telecombedrijf op. De koers van Altice kelderde donderdag bijna 14 procent na tegenvallende kwartaalcijfers van het bedrijf.

Rood

De Europese beurzen sloten donderdag in het rood. De AEX-index zakte 1,6 procent tot 522,81 punten en de MidKap leverde 1,7 procent in tot 695,05 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 1,4 procent. Ook Wall Street deed een stapje terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 24.474,12 punten. De brede S&P 500 daalde 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq zakte 1 procent.

De euro was 1,0927 dollar waard tegen 1,0954 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 6 procent tot 31,88 dollar. Brentolie kostte 4,6 procent minder op 34,39 dollar.