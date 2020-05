Nieuwe renteverlaging centrale bank India tegen crisis

Gepubliceerd op | Views: 572 | Onderwerpen: India, rentebesluit

MUMBAI (AFN/BLOOMBERG) - De Indiase centrale bank heeft vrijdag na een noodvergadering de rente verder verlaagd om zo de schadelijke gevolgen van de coronacrisis op de Indiase economie te verzachten. Het land wordt hard geraakt door de crisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan.

Het belangrijkste rentetarief gaat met 40 basispunten omlaag tot 4 procent. In maart werd de rente ook al verlaagd. De Indiase economie zal dit boekjaar naar verwachting krimpen door de crisis en de omvangrijke quarantainemaatregelen. Dat zou de eerste krimp worden in meer dan vier decennia. De Indiase overheid heeft omvangrijke steunpakketten aangekondigd voor de economie.

Door de beperkende maatregelen is de consumptie in India sterk onder druk komen te staan, terwijl de werkloosheid hard oploopt. Volgens schattingen zijn in april 122 miljoen mensen in India werkloos geraakt, hoofdzakelijk dagloners. Langzaam worden de beperkende maatregelen nu versoepeld.