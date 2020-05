'Turkse bedrijven willen samen huishoudtak Philips kopen'

quote: pessimist schreef op 22 mei 2020 08:32:

Philips is een heerlijk voorbeeld of een bedrijf puur bestaat voor kort gewin voor de aandeelhouders ipv voor de lange termijn. Hoe kan je een strategie nastreven waarbij je elk individueel onderdeel dat succesvol is/wordt meteen probeert te verkopen? Typisch boomer generatie.

ROFLASML bestaat sinds 1984 en is sinds 1995 beursgenoteerd. En heeft zich best mooi ontwikkeld na afsplitsing.NXP is afgesplitst in 2006 en in 2016 overgenomen voor $43miljard. Die wwarde had het als onderdeel van de holding vast niet gehad.In 2011 is de eigen, verliesgevende productie van TV's overgedaan aan joint venture partner TPV, met behoud van een licentievergoeding. TPV heeft in 2018 ook de audiodivisie van Philips overgenomen. Blijkbaar gaat het dus best OK nu.Als je een goede strategie vastlegt en inziet dat activiteiten die daar niet in passen beter kunnen ontwikkelen als je ze niet vasthoudt ben je volgens mij goed bezig.Zeker als je ervoor zorgt dat je wel aandelen houdt in de afgesplitste onderdelen. Dan zorgen anderen dat jij verdient aan inspanningen die je zelf niet meer levert.Wat zijn die boomers toch slecht bezig.