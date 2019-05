Fed-bestuurders blijven geduldig

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: Federal Reserve

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De beleidsmakers bij de Federal Reserve vonden op hun meest recente beleidsvergadering dat hun geduldige koers wat betreft rentewijzigingen "voor enige tijd" passend is. Velen schaarden zich daarbij achter het standpunt van Fed-voorzitter Jerome Powell dat de recente daling van de Amerikaanse inflatie waarschijnlijk iets tijdelijks is.

Een en ander valt op te maken uit de notulen van de tweedaagse vergadering die werd gehouden op 30 april en 1 mei. Dat was overigens vóór het besluit van president Donald Trump om de handelstarieven op tal van Chinese producten op te krikken.

De koepel van Amerikaanse centrale banken hield de rentetarieven destijds onveranderd in de bandbreedte van 2,25 tot 2,5 procent. De Fed gaf eerder al aan dat de rente dit jaar naar alle waarschijnlijkheid niet meer wordt verhoogd. Volgend jaar volgt naar verwachting één rentestap.

De beleidsmakers hebben op de bijeenkomst ook gesproken over hoe de balans van de Fed er op de lange termijn uit zou moeten zien. Veel bestuurders zeiden dat ze meer armslag wilden om eventuele ​ problemen in de toekomst te voorkomen door te verschuiven van kortere obligaties naar langerlopende schulden, in de hoop dat dit een extra impuls zou geven in een toekomstige recessie.