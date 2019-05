Fiat voor nieuwe commissaris bij Value8

Gepubliceerd op | Views: 234 | Onderwerpen: autoindustrie, Peter Paul de Vries

BUSSUM (AFN) - Robert de Haze Winkelman is benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Value8. Volgens de beursgenoteerde investeringsmaatschappij konden alle voorgestelde agendapunten op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op goedkeuring rekenen van de aandeelhouders.

De Haze Winkelman was in het verleden directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en senator voor de VVD. Topman Peter Paul de Vries van Value8 was zelf van 1995 tot en met 2007 directeur van de VEB.