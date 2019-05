Kiadis Pharma trekt samen op met Be The Match

Gepubliceerd op | Views: 640

AMSTERDAM (AFN) - Kiadis Pharma heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Amerikaanse Be The Match BioTherapies. De krachtenbundeling is bedoeld ter ondersteuning van de studie naar ATIR101, het belangrijkste middel van het biotechnologiebedrijf.

Volgens de voorwaarden van de deal zal Be The Match BioTherapies logistieke en technologische oplossingen bieden ter ondersteuning van de fase 3-studie voor ATIR101 dat is bedoeld voor gebruik bij beenmergtransplantaties bij leukemiepatiënten. Over de samenwerking zijn geen financiële details naar buiten gebracht.