Groen licht voor herbenoemingen Van Lanschot

AMSTERDAM (AFN) - Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen zijn akkoord gegaan met de herbenoeming van commissarissen Willy Duron en Bernadette Langius. Bij Duron gaat het om een periode van twee jaar. Langius mag vier jaar verder.

Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering werd verder ingestemd met andere agendapunten. Zo is goedkeuring gegeven aan het voorstel om een dividend in contanten uit te keren van 1,45 euro per gewoon aandeel A.