Commissaris SBM: bewijzen fraude vaak te dun

HAARLEM (AFN) - Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore heeft bij zijn eigen onderzoek naar corruptie weliswaar signalen van wanpraktijken gekregen, maar veel daarvan waren niet hard te maken. Daarom werd tot een schikking met justitie in Nederland in 2014, niet gecommuniceerd dat er sprake was van smeergeldbetalingen in Brazilië.

Dat betoogde Sietze Hepkema, voormalig hoofd juridische zaken van SBM, onder ede in de rechtbank van Haarlem. Het verhoor werd afgedwongen door klokkenluider Jonathan Taylor. Deze voormalig juridisch medewerker van SBM wil aantonen dat zijn voormalige werkgever smeergeldaffaires onder de pet wilde houden. Taylor vertrok naar eigen zeggen omdat hij hier niet aan mee wilde werken.

Hepkema, die nu commissaris is bij SBM, werd onder andere gevraagd naar een Braziliaanse handelsagent. Naar later bleek, sluisde die tussenpersoon een deel van zijn miljoenencommissies door als steekpenningen aan overheidsfunctionarissen van staatsoliebedrijf Petrobras.

Eerste signalen

De eerste signalen van die praktijken die SBM zelf over de agent ontving, waren volgens Hepkema niet hard te maken. Daarom werd in april 2014 nog gezegd dat er geen bewijzen waren voor steekpenningen in Brazilië, veruit de belangrijkste markt voor SBM.

Dat het Openbaar Ministerie die later wel vond, kwam volgens Hepkema doordat zij meer middelen had. Hepkema wilde desgevraagd wel ingaan op de bedragen die de Braziliaan ontving. Van 2007 tot 2011 betaalde SBM hem circa 130 miljoen dollar.