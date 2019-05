'Qualcomm maakte misbruik van macht'

Gepubliceerd op | Views: 661

SAN DIEGO (AFN/BLOOMBERG/DPA) - De Amerikaanse chipproducent Qualcomm heeft misbruik gemaakt van zijn marktmacht bij onderhandelingen over licenties. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald in een zaak die door telecomtoezichthouder FTC was aangespannen. Qualcomm wordt nu zeven jaar onder toezicht geplaatst.

Qualcomm wilde alleen maar chips leveren aan bedrijven die ook licenties namen op patenten van het bedrijf. Bovendien vroeg de chipmaker veel te hoge bedragen voor gebruik van patenten die "essentieel" zijn verklaard voor bepaalde technieken als 4G of wifi. Daar moeten redelijke licentievergoedingen voor worden gevraagd die ook voor iedereen gelijk moeten zijn.

In andere landen kreeg Qualcomm de afgelopen jaren al diverse boetes vanwege zijn licentiepraktijken. Ook techreus Apple trok ten strijde tegen de chipmaker om die reden, maar schikte de zaak uiteindelijk vorige maand.