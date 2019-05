Osram introduceert ledlicht voor agricultuur

Gepubliceerd op | Views: 312

MÜNCHEN (AFN) - Het Duitse verlichtingsbedrijf Osram Licht introduceert ledverlichting voor agrarische doeleinden. De introductie van Fluence by Osram volgt kort op de overnames die de Nederlandse concurrent Signify deed op het gebied van agricultuur.

Osram mikt met Fluence in eerste instantie op de agrarische sector in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. De lampen zijn vooral te gebruiken in kassen en bij het verbouwen van gewassen bij zogeheten meerlagenteelt. Dit biedt vooral in stedelijke gebieden uitkomst.

De introductie van de specifiek op de landbouw gerichte lampen volgt op de eerdere overname van het Amerikaanse Fluence Bioengineering vorig jaar.