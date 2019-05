Aramco tekent lng-deal met Sempra

Gepubliceerd op | Views: 329

RIYAD (AFN/BLOOMBERG) - Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft een overeenkomst getekend voor de koop van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) met het Amerikaanse Sempra Energy vanuit de exportterminal Port Arthur in Texas. Ook wordt gepraat over een investering door Aramco voor een initieel belang van 25 procent in de terminal in Houston die nog in ontwikkeling is.

Volgens de overeenkomst zal Aramco de komende twintig jaar jaarlijks 5 miljoen ton lng kopen van Sempra. Er werden geen financiële details gemeld over de deal. Het is de bedoeling dat Port Arthur een exportcapaciteit van 11 miljoen ton lng per jaar krijgt.

Aramco is bezig zijn activiteiten uit te breiden, om minder afhankelijk te zijn van olie. Daarbij kijkt het bedrijf ook nadrukkelijk naar buitenlandse expansie op het gebied van aardgas. Het Saudische staatsconcern heeft de ambitie om een wereldspeler te worden bij lng.