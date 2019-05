Britse inflatie trekt aan

Gepubliceerd op | Views: 364 | Onderwerpen: Groot-Britannië, inflatie

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De inflatie in Groot-Brittannië is in april gestegen naar 2,1 procent, van 1,9 procent een maand eerder. Dat meldde het Britse nationale statistiekbureau.

Economen hadden in doorsnee gerekend op een inflatie van 2,2 procent. De inflatie werd vooral aangejaagd door onder meer de gestegen prijzen van stroom en gas. De inflatie ligt iets boven de doelstelling van de Britse centrale bank, die mikt op een inflatie van 2 procent. De kerninflatie, dus zonder de schommelende prijzen van energie en vers voedsel, bleef stabiel op 1,8 procent.