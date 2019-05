ING voert koersdoel Takeaway fors op

In het afgelopen half jaar waren voor zakenbanken (waaronder ING) de volgende projecten rondom Takeaway:



> inmiddels afgeloste overbruggingsfinanciering (bij ING en ABNAMRO)

> plaatsing groot pakket aandelen voor prime ventures

> overname advies Israël

> overname advies deal Delivery Hero

> aandelen emissie ter financiering

> emissie converteerbare obligaties

> plaatsing pakket Delivery Hero



Exact bij welke onderdelen ING betrokken was weet ik niet, maar zeker is dat ING leuk verdiend op de zakenbank activiteiten bij Takeaway.



Vandaag werd ook bekend dat het geplaatst kapitaal van Takeaway is gestegen naar 61,2 miljoen aandelen en als de converteerbare obligaties ook nog worden geconverteerd dan is het geplaatst kapitaal 64,8 miljoen aandelen.



Het is nog maar zeer de vraag of TakeAway in 2019 netto winstgevend zal zijn. Bij een aandelenkoers van € 75 en een K-W verhouding van 25 moeten ze € 180 miljoen nettowinst maken. Wanneer zouden ze dat halen? In 2023 ?



En dan komt ING met dit advies. Zit er weer een emissie aan te komen ? Of moet er weer een groot pakket aandelen worden geplaatst ?